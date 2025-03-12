Семак про 1:0 с «Ростовом»: «У «Зенита» получилась хорошая комбинация, и мы довели матч до трудной победы. Качество поля вряд ли бы позволило играть по‑другому»
Сергей Семак назвал тяжелой игру против «Ростова» (1:0).
– Все понравилось. Кубок России, борьба. Качество поля вряд ли бы позволило играть по‑другому.
У нас получилась хорошая комбинация, после которой мы забили и довели матч до победы, которая была трудной и тяжелой.
Замены были запланированы. Хотели дать сыграть Лобову, но счет был хрупким, напряжение – большим, поэтому решили выпустить более опытного футболиста.
– Сегодня во время матча вас посещали мысли о важной игре против «Спартака»?
– Сегодня нас интересовала игра только против «Ростова», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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