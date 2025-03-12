Семак про 1:0 с «Ростовом»: «У «Зенита» получилась хорошая комбинация, и мы довели матч до трудной победы. Качество поля вряд ли бы позволило играть по‑другому»

Сергей Семак назвал тяжелой игру против «Ростова» (1:0).

– Все понравилось. Кубок России , борьба. Качество поля вряд ли бы позволило играть по‑другому.

У нас получилась хорошая комбинация, после которой мы забили и довели матч до победы, которая была трудной и тяжелой.

Замены были запланированы. Хотели дать сыграть Лобову , но счет был хрупким, напряжение – большим, поэтому решили выпустить более опытного футболиста.

– Сегодня во время матча вас посещали мысли о важной игре против «Спартака»?

– Сегодня нас интересовала игра только против «Ростова », – сказал главный тренер «Зенита ».