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«Факел» о записях без звука с матча с «Зенитом»: «Камеры на стадионе имеют возможность звукозаписи, но установлены на расстоянии от зрителей. Нужно спецоборудование – это не обязательное требование»

В «Факеле» объяснили ситуацию со звуком с камер на стадионе на матче с «Зенитом».

Ранее стало известно, что КДК РФС запросил видеозаписи с камер на стадионе «Факела» по делу Вендела. Однако, по данным телеграм-канала «Мутко против», оказалось, что на записях отсутствует звук, что делает невозможным опознание болельщиков, оскорблявших полузащитника «Зенита».

Напомним, полузащитник «Зенита» Вендел был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР. Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. 

КДК РФС рассмотрит эти инциденты на заседании 13 марта. «Зенит» добивается отмены дисквалификации.

«Подчеркнем, что наш стадион «Факел» получил сертификат первой категории, соблюдены все футбольные нормы и требования приказа МВД. Будь иначе, мы бы этот сертификат не получили и не смогли бы проводить на этой арене матчи такого уровня.

Уличные камеры расположены по всему периметру стадиона. На КПП и в подтрибунных помещениях камеры записывают звук на близком расстоянии. В чаше стадиона на Западной и Восточной трибунах установлены камеры с высоким разрешением, позволяющие осуществлять идентификацию всех зрителей и контролировать все трибуны стадиона, эти камеры также имеют возможность записи звукового сигнала – в них установлен рекордер для записи звука.

Но ввиду того, что камеры установлены на расстоянии от зрителей, для записи звука требуется специализированное оборудование (направленные микрофоны дальнего действия и т.д.). Однако в приказе № 1092 МВД отсутствует требование о наличии микрофонов и спецоборудования. Таким образом, все требования приказа МВД и все футбольные нормы соблюдены.

Насколько мы знаем, на некоторых стадионах отсутствует спецоборудование для аудиозаписи внутри чаши стадиона. Так как это не является обязательным требованием», – сообщили в пресс-службе «Факела».

Фак = бан, а фак в ответ на расизм – нет? Изучаем дело Вендела

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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