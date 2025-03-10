Посольство Бразилии о Венделе: «Осуждаем расистское поведение по отношению к спортсмену, который с профессионализмом защищает цвета «Зенита». Выражаем поддержку и солидарность»
Ранее сообщалось, что на 65-й минуте матча с «Зенитом» (0:2) защитник «Факела» Сергей Божин мог сказать слово «макака» в адрес соперника. Бразильца также оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. Вендел показал средний палец трибунам и был удален.
«В субботу, 8 марта, во время футбольного матча с ФК «Факел» в городе Воронеже игрок ФК «Зенит» Маркус Вендел подвергся расовой дискриминации.
Посольство Бразилии выражает сожаление и осуждает расистское поведение по отношению к бразильскому спортсмену, который с профессионализмом и соблюдением спортивной этики защищает цвета «Зенита» из Санкт-Петербурга с 2020 года.
Посольство Бразилии в Москве выражает безоговорочную поддержку и полную солидарность Маркусу Венделу», – говорится в заявлении бразильского посольства.
Звучала ли «макака» в адрес Вендела? «Факел» отвергает, «Зенит» уверен в расизме
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