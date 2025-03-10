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  • Радченко о расизме в адрес Вендела: «Арбитр – номер один в этой проблеме, ты должен замечать, как провоцируют футболистов. В РПЛ ее не решают, как это делали с Винисиусом в Испании»
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Радченко о расизме в адрес Вендела: «Арбитр – номер один в этой проблеме, ты должен замечать, как провоцируют футболистов. В РПЛ ее не решают, как это делали с Винисиусом в Испании»

Дмитрий Радченко прокомментировал проявление расизма в адрес Вендела.

Ранее сообщалось, что на 65-й минуте матча с «Зенитом» (0:2) защитник «Факела» Сергей Божин мог сказать слово «макака» в адрес соперника. Бразильца также оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

«Помню, в середине 1990-х я принимал участие в матче против расизма на «Сантьяго Бернабеу». Уже в те годы понимали, что с этим нужно бороться.

Но, к сожалению, у нас очень много только разговоров, хотя такая проблема есть. Она существует везде. Но в РПЛ ее не решают, как ее решали с тем же Винисиусом в Испании.

Я в ходе карьеры выступал со многими темнокожими футболистами в разных командах. Сколько мы разговаривали – им очень обидны проявления расизма. Некоторые, наверное, теряют самообладание, нервы сдают, как, например, случилось в Воронеже с Венделом. ВАР увидел этот жест, но здесь нужно, конечно, разбираться.

Так что здесь должно пройти разбирательство. И, скорее всего, номер один в этой проблеме – арбитр. А куда смотрел делегат? Останови игру: пусть по стадиону объявят о недопустимости проявлений расовой нетерпимости. А если подобное продолжится, уведи команды с поля. Объясни, что матч не будет продолжен, если это повторится. Ну и все.

Здесь в первую очередь ты арбитр встречи, основная фигура. Ты должен видеть не только то, что происходит на поле, но и то, что вне его, в том числе замечать, как провоцируют футболистов. Тем более если мы хотим бороться с этой проблемой. И тогда бы все закончилось.

У нас существует Fan ID. Не понимаю, зачем болельщикам «Факела» так провоцировать. Догадываюсь, что люди не знают регламента, но предупредите! По всему стадиону объявите. Так будет продолжаться – вашей команде просто поражение запишут 3:0 и все. И вы уйдете, не досмотрите матч до конца, не получите удовольствия, плюс ко всему, помешаете людям, которые действительно поддерживали свой клуб. К сожалению, культура боления у нас значительно хромает. Однозначно.

На мой взгляд, здесь КДК должен учесть все аспекты. Мы, к сожалению, опаздываем именно с европейским уровнем. С этого эпизода надо начинать.

Думаю, в ближайшее время мы узнаем вердикт. Посмотрим, чем это закончится. Уверен, именно РФС совместно с клубами должен рассматривать и решать эту проблему», – сказал бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко.

Звучала ли «макака» в адрес Вендела? «Факел» отвергает, «Зенит» уверен в расизме

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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