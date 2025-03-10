«Зенит» предоставит в КДК записи, подтверждающие оскорбления Вендела на матче с «Факелом»
«Зенит» предоставит в КДК доказательства оскорблений Вендела в матче с «Факелом».
Вендел был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим полузащитника «Зенита» оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.
Сегодня глава КДК РФС заявил, что комитет рассмотрит удаление Вендела. На данный момент «Зенит» не предоставил аудио- и видеодоказательства оскорблений в адрес полузащитника.
– Будет ли «Зенит» отправлять видео или аудиозаписи по итогам матча против «Факела», где было оскорбление Вендела на расистской почве?
– Обязательно будем, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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