Асхабадзе о расизме в адрес Вендела: «Я в игре ничего не слышал, нужны доказательства. Нужно признать, что на каждом стадионе присутствуют провокаторы или придурки»

Роман Асхабадзе заявил, что не слышал оскорблений в адрес Вендела.

Ранее сообщалось, что на 65-й минуте матча с «Зенитом » (0:2) защитник «Факела» Сергей Божин мог сказать слово «макака» в адрес соперника. Бразильца также оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. Вендел показал средний палец трибунам и был удален.

– Я в момент игры ничего не слышал.

– Соответственно, никакого видео с трибуны с подтверждением нет?

– Есть КДК. Наверное, есть представленные материалы.

Мы, естественно, выступаем против любой дискриминации, тем более на почве расизма. Но нужны доказательства, которые четко осветят эту историю.

Мы говорили в своем заявлении, что если есть доказательства и какие-то болельщики позволили себе что-то сделать, то мы, естественно, будем оказывать всю поддержку и помощь в поиске.

Давайте дождемся КДК.

– Фан-клуб «Факела» заявил, что не видит доказательств, но допускает наличие отдельных выкриков.

– Понятно, мы все с этим работаем и боремся. Наверное, к сожалению, мы должны признать факт того, что на каждом стадионе, в каждом городе, и не только в футболе присутствуют провокаторы или придурки.

Не знаю, подшофе они находятся или еще что-то с ними происходит. Никто не может быть от этого застрахован на сто процентов. Поэтому, если есть доказательства и будет база, которая КДК доказана…Сейчас же столько камер, которые устанавливаются.

Есть Fan ID. У нас уже есть опыт, когда мы не пускали людей на стадион за их нарушения. Не за эти, естественно, вещи, но за нарушения правопорядка.

– В видео, которое появилось в телеграм-канале «Мутко против», какие-то уханья там действительно слышны.

– Вы путаете. У нас есть гул, есть свисты, есть крики и так далее.

– Вы видели это видео?

– Я не смотрел все видео, которые выходили. Нам нужно понимать, что находится в распоряжении у КДК.

Делегат в протокол ничего не записал, потому что он ничего не слышал. То есть он записал все со слов «Зенита».

– Но это есть в рапорте.

– Это есть в рапорте, но делегат сам от себя никаких пометок не ставил. Я знаю, что он потом ему были предоставлены все материалы, – сказал генеральный директор «Факела» в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».