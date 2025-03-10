Пятибратов о том, что Божин мог сказать «макака» в игре с «Зенитом»: «Поддерживаем Сережу – это абсурд, искусственное нагнетание. С Семаком договорились уйти от грязи из СМИ»
Ранее сообщалось, что защитник «Факела» мог сказать слово «макака» на 65-й минуте матча с «Зенитом» (0:2) в 20-м туре Мир РПЛ. Кроме того, появились кадры, где Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике. После этого Вендел что-то высказал сопернику.
– Как можете прокомментировать ситуацию с Божиным, вокруг которого идет истерия в СМИ?
– Во-первых, мы всегда выступали против любых видов дискриминации. Таких явлений не должно быть в футболе.
Мы видим в СМИ эти недопубликации, идет искусственное нагнетание, которое не может оставить нашу команду равнодушной. Мы объединяемся вокруг нашего вице-капитана, мы поддерживаем Сережу Божина. Это абсурд!
Более того, мы созвонились с Сергеем Богдановичем Семаком и пришли к полному взаимопониманию как тренеры. Мы договорились, что движемся дальше и занимаемся развитием футбола в России. Мы уходим от грязи, которая лезет из СМИ, – сказал главный тренер «Факела».
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Божин заявил, что не говорит «макака» в игре с «Зенитом»: «Цирк, я буду защищать свое имя. Видео с общего плана, почти 10 000 на стадионе, все орут, и вдруг кто-то рисует стрелочки, указывая на меня»
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