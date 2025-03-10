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  • Экс-игрок «Факела» Шарифи о расизме в адрес Вендела: «Это могло быть сделано по указке со стороны «Спартака». Многих можно уговорить сделать это за пару тысяч»
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Экс-игрок «Факела» Шарифи о расизме в адрес Вендела: «Это могло быть сделано по указке со стороны «Спартака». Многих можно уговорить сделать это за пару тысяч»

Махмаднаим Шарифи выдвинул теорию касательно скандала с Венделом.

Ранее сообщалось, что на 65-й минуте матча с «Зенитом» (0:2) защитник «Факела» Сергей Божин мог сказать слово «макака» в адрес соперника. Бразильца также оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. Вендел показал средний палец трибунам и был удален.

«Абсолютно дикая ситуация для 2025 года. К сожалению, такое периодически происходит в нашем чемпионате. Какие-то дикари с трибун провоцировали Вендела и изображали обезьяну, ухали. Вендел что-то показал им в ответ, но его можно понять, если учесть накал игры, эмоции и адреналин.

В европейкой практике за такое вычисляют фанатов, подключают полицию, дают огромный штраф и пожизненно запрещают ходить на стадион. Это очень строго наказывается. Я полностью на стороне «Зенита» в этой ситуации.

Что странно, этот неприятный момент произошел перед важнейшим матчем против «Спартака». Я никого не обвиняю, это лично мое предположение, но это могло быть не случайно, а сделано по указке. Мы знаем, какие происходят баталии между «Зенитом» и «Спартаком» на всю страну. Думаю, это могли сделать со стороны «Спартака». Могли подговорить людей на трибуне, сделать подсадных, ведь многих можно уговорить сделать это за пару тысяч.

Странно, что перед матчем со «Спартаком» с трибуны стали ухать», – сказал бывший игрок «Факела». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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