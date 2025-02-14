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Пике даст показания по делу о коррупции в RFEF и организации Суперкубка в Саудовской Аравии 14 марта

Жерар Пике через месяц даст показания в рамках антикоррупционного расследования.

Речь идет про разбирательство, посвященное возможной коррупции в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в контексте организации Суперкубка страны в Саудовской Аравии. Бывший футболист «Барселоны» даст показания 14 марта.

Ранее сообщалось, что расследование начато в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании, по которой RFEF получает по 40 млн евро ежегодно.

20 марта Гражданская гвардия Испании проводила обыски в здании Королевской испанской футбольной федерации, а также более чем в 10 домах, в том числе в доме экс-главы федерации Луиса Рубиалеса.

Гражданская гвардия Испании также запрашивала отслеживание счетов бывшего игрока «Барселоны» на предмет возможных выплат Рубиалесу и другим представителям руководства RFEF в процессе переговоров о переносе турнира, поскольку в сделке участвовала компания Kosmos, принадлежащая Пике.

В сентябре 2023 года Гражданская гвардия обращалась к судье, расследующему соглашение с Саудовской Аравией, с требованием запросить у Андорры отчет о средствах, полученных Kosmos. Гражданская гвардия заявляет, что в период с июня 2019 года по март 2022-го на счет «Андорры» поступило около 3,4 млн евро со счета компании Kosmos, на который поступали комиссионные выплаты от саудовской компании Sela за посредничество в переговорах о Суперкубке Испании. Суммы, поступавшие на счет клуба, составляли около четверти комиссионных, размер которых составлял около 4 млн евро в год.

Специалисты отмечали, что большая часть средств со счета Kosmos, на который поступали платежи от саудовской компании, «выводились на счета той же группы или связанные с ними». Утверждалось, что Пике мог производить выплаты со своих счетов, чтобы затруднить отслеживание движения средств.

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
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Федерация футбола Испании
Луис Рубиалес
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