Пике предложил отменить ничьи: «Футбол боится перемен, но они произойдут. Новому поколению трудно понять 90-минутную игру, которая может закончиться 0:0»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига правила Футбол

Жерар Пике предложил отменить ничьи в футболе.

– Если бы можно было изменить одно правило в футболе, то какое?

– Нужно найти способы забивать больше голов или чтобы игра не могла закончиться ничьей. Может, отменить ничьи, почему бы и нет? В бейсболе и баскетболе ничьих не бывает. Вы идете на игру, и она заканчивается ничьей, и возникает чувство: «Кто победил?»

Футбол боится перемен. У него огромная история, он очень традиционный, но перемены произойдут, они должны произойти. Новому поколению трудно понять 90-минутную игру, которая может закончиться со счетом 0:0, – сказал бывший защитник «Барселоны». 

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23 комментария
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Ответ shym
как в хоккее сделать - если ничья, то сразу пенальти (без овертаймов). проигравшему 1 очко, победителю два
Заведомо слабая команда будет парковать автобус и надеяться на удачу в серии пенальти
+12
-5
+7
Ответ Отец Абду
Заведомо слабая команда будет парковать автобус и надеяться на удачу в серии пенальти
Так они в любом случае его паркуют, если приезжают за ничьей
+8
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+6
как в хоккее сделать - если ничья, то сразу пенальти (без овертаймов). проигравшему 1 очко, победителю два
+9
-6
+3
В своей Кингс лиге отменяй что хочешь, там можно внедрять любые бредовые идеи, а в нормальном футболе такого никогда не будет.
+3
-2
+1
Критикуешь - предлагай. Частые серии пенальти и доп. времени ещё больше будут выматывать игроков, и увеличивать нагрузки. И без того серьёзные. В хоккее и баскетболе площадки небольшие, и частые смены. В бейсболе не разбираюсь.
+2
-1
+1
Ответ Биомеханоид
Критикуешь - предлагай. Частые серии пенальти и доп. времени ещё больше будут выматывать игроков, и увеличивать нагрузки. И без того серьёзные. В хоккее и баскетболе площадки небольшие, и частые смены. В бейсболе не разбираюсь.
В главной лиге бейсбола ввели счетчик времени на подачу, игры стали намного короче и этого в принципе достаточно. Футбол просто сам себе по механикам кривая игра, сложно что-то улучшить
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С 1 ударом в старом на двоих
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Ответ Отец Абду
Заведомо слабая команда будет парковать автобус и надеяться на удачу в серии пенальти
Можно дать еще минут 15-20 овертайма ( один ) , ни каждый автобус выдержит
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Ответ shym
как в хоккее сделать - если ничья, то сразу пенальти (без овертаймов). проигравшему 1 очко, победителю два
Победитель сохраняет свое очко в целости.
Так лучше
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Тогда бейте пенальти после 90 минут. Введите правило золотого мяча в добавленое время: либо забивайте гол в концовке игры или бейте пенальти
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Можно ввести лимит на ничьи, 5-7 за сезон
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Можно ввести лимит на ничьи, 5-7 за сезон
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Вроде не бездельники и могли бы жить, им бы ничьи взять и отменить.
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Лимит на ничьи был в СССР, тогда действительно было много ничьих
Вспомнить тот же Ювентус в непобедимом сезоне 15 раз сыграл в ничью, больше всех в чемпионате
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Вчера в бейсболе мои Марлины с Филадельфией в ничью сыграли, кстати
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Фонбет Кубок России опережает время
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Идея плохая) как и синие карточки.
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Задолбал уже этот реформатор
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Это проблема только нового поколения, пусть в тик токах сидят
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