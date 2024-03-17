Пике предложил отменить ничьи: «Футбол боится перемен, но они произойдут. Новому поколению трудно понять 90-минутную игру, которая может закончиться 0:0»

Жерар Пике предложил отменить ничьи в футболе.

– Если бы можно было изменить одно правило в футболе, то какое?

– Нужно найти способы забивать больше голов или чтобы игра не могла закончиться ничьей. Может, отменить ничьи, почему бы и нет? В бейсболе и баскетболе ничьих не бывает. Вы идете на игру, и она заканчивается ничьей, и возникает чувство: «Кто победил?»

Футбол боится перемен. У него огромная история, он очень традиционный, но перемены произойдут, они должны произойти. Новому поколению трудно понять 90-минутную игру, которая может закончиться со счетом 0:0, – сказал бывший защитник «Барселоны».