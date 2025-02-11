Пике назвал Неймара лучшим игроком без «Золотого мяча» в истории, Винисиуса – будущим обладателем приза

Жерар Пике поделился мнением о звездных бразильских футболистах.

Бывший защитник «Барселоны» поучаствовал в блиц-опросе во время разговора с блогером Адри Контрерасом.

Давая характеристику Винисиусу Жуниору, Пике назвал вингера «Реала» будущим обладателем «Золотого мяча». О Неймаре испанец сказал: «Лучший футболист в истории среди тех, у кого нет «Золотого мяча».