Пике назвал Неймара лучшим игроком без «Золотого мяча» в истории, Винисиуса – будущим обладателем приза
Жерар Пике поделился мнением о звездных бразильских футболистах.
Бывший защитник «Барселоны» поучаствовал в блиц-опросе во время разговора с блогером Адри Контрерасом.
Давая характеристику Винисиусу Жуниору, Пике назвал вингера «Реала» будущим обладателем «Золотого мяча». О Неймаре испанец сказал: «Лучший футболист в истории среди тех, у кого нет «Золотого мяча».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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