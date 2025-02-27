Жерар Пике: «Большой вопрос, заиграли бы Ямаль, Кубарси или Гави в период расцвета «Барселоны». Нынешнее поколение игроков выделяется скорее из необходимости»

Жерар Пике сомневается, что Ламин Ямаль был бы успешен в пиковой «Барселоне».

«Я считаю, что нынешнее поколение игроков выделяется скорее по необходимости, чем из-за уверенности в них.

В конце концов, большой вопрос, смог ли бы Ламин [Ямаль], который может потенциально получить «Золотой мяч», заиграть во времена расцвета клуба. Так же, как и Кубарси , Бальде или Гави , несмотря на то, что Ла Масия всегда была невероятным источником ресурсов «Барсы», я думаю, что в этом наша самобытность и наша ДНК», – сказал бывший защитник «Барселоны» в подкасте Икера Касильяса .