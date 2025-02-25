Пике – Касильясу в тизере подкаста: «Ямаль не играл бы в нашем поколении»

Жерар Пике высказался о Ламине Ямале на подкасте Икера Касильяса.

Бывший голкипер «Реала » презентовал первый эпизод своего шоу, которое выйдет в эфир 26 февраля.

«Мне кажется, что Ламин Ямаль не играл бы в нашем поколении», – сказал Пике в тизере выпуска.

Отмечается, что еще одной темой для разговоров станет история их противостояний в класико.

«Когда пересекаются границы, которые никогда не должны пересекаться, вот тогда я не согласен», – добавил экс-капитан «Барселоны ».

Касильяс и Рамос не попали на фото игроков сборной Испании с кубком мира, опубликованных в честь Дня святого Валентина. Серхио написал: «Наверное, некоторых из нас там не было»