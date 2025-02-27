Пике о возможности стать президентом «Барселоны»: «Это скорее жертва, чем вознаграждение. Но «Барса» дала мне все, и я обязан откликнуться, если понадоблюсь клубу»

Жерар Пике порассуждал о возможности стать президентом «Барселоны» в будущем.

«Люди так часто спрашивают об этом, что в конце концов начинаешь об этом думать. Быть президентом «Барселоны» – это скорее жертва, чем награда, очевидно. Я имею в виду, если оглянуться назад и вспомнить всех президентов «Барсы», издержки, которые они несли, превышают выгоды.

Я не нуждаюсь в том, что дает должность президента «Барсы». Но, с другой стороны, думаю, если однажды я увижу, что клубу нужны такие люди, как я, которые воспитывались там с детства, чувствуют цвета клуба, знают его изнутри и понимают, чего хочет публика... Если однажды клубу действительно это понадобится, я буду обязан откликнуться, потому что «Барса» дала мне все, абсолютно все.

Я бы сказал, что это дилемма: с одной стороны, я понимаю, что, возможно, это не окупится, но с другой – может, когда-нибудь, это зависит от многих обстоятельств. От состояния клуба, от многих факторов в моей личной жизни... Я должен все взвесить.

Сейчас я всем обязан «Барсе». Я всегда старался делать все, что необходимо, и при необходимости предоставлю себя в распоряжение клуба. Какой бы ни была работа, это не обязательно должность президента», – сказал бывший защитник «Барселоны» в подкасте Икера Касильяса.