  • Вингер ЦСКА Кармо о зиме в России: «Так холодно мне никогда не было. Я впервые увидел снег пару дней назад. Хотел бы сыграть на заснеженном поле»
Вингер ЦСКА Кармо о зиме в России: «Так холодно мне никогда не было. Я впервые увидел снег пару дней назад. Хотел бы сыграть на заснеженном поле»

Игрок ЦСКА Энрике Кармо о зиме в России: так холодно мне еще никогда не было.

Бразильский вингер ЦСКА Энрике Кармо ответил на вопрос, боится ли он холодов в России.

– Да, на днях был самый холодный день в моей жизни! Конечно, это страшит меня. Понятно, что привыкну, но так холодно мне еще никогда не было! Пару дней назад я впервые увидел снег.

– Часто в последнем туре РПЛ в году команды играют на заснеженном поле. Сейчас я покажу вам фото с матча двухгодичной давности между ЦСКА и «Ростовом».

– Это сумасшествие, безумие! Я позавчера впервые увидел снег, а чтобы играть на заснеженном поле – такого у меня не было (смеется). Наверное, очень сложно играть в таких условиях.

Вполне возможно, что это произойдет, и я бы хотел воспользоваться возможностью сыграть, потому что это единичные случаи, – сказал Кармо.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
