Винисиус упал в штрафной «Сосьедада» на 34-й минуте и требовал пенальти, но судья не назначил. Экс-арбитр Итурральде заявил: «Ничего не было»

Винисиус Жуниор пытался заработать пенальти в матче «Сосьедад» – «Мадрид».

На 34-й минуте первого полуфинального матча Кубка Испании бразильский вингер протолкнул мяч в левой части штрафной и попытался обыграть защитника Хона Арамбуру , а затем упал на газон.

Винисиус, впервые игравший в качестве капитана «Реала», улыбнулся, развел руки и стал просить пенальти, однако Хосе Мария Санчес Мартинес не зафиксировал нарушение правил, и ВАР не вмешался.

Через несколько мгновений случилась остановка в центре поля, и Винисиус снова обратился к судье, который разъяснил ему ситуацию.

«Ничего не было. Защитник слегка прикоснулся к нему рукой, но ничего особенного.



В такой ситуации защитник опережает нападающего, и ему очень сложно сбить его с ног», – заявил бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.

Матч завершился победой «сливочных» – 1:0.

Изображение: кадр из трансляции rtve

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