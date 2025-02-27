Винисиус упал в штрафной «Сосьедада» на 34-й минуте и требовал пенальти, но судья не назначил. Экс-арбитр Итурральде заявил: «Ничего не было»
На 34-й минуте первого полуфинального матча Кубка Испании бразильский вингер протолкнул мяч в левой части штрафной и попытался обыграть защитника Хона Арамбуру, а затем упал на газон.
Винисиус, впервые игравший в качестве капитана «Реала», улыбнулся, развел руки и стал просить пенальти, однако Хосе Мария Санчес Мартинес не зафиксировал нарушение правил, и ВАР не вмешался.
Через несколько мгновений случилась остановка в центре поля, и Винисиус снова обратился к судье, который разъяснил ему ситуацию.
«Ничего не было. Защитник слегка прикоснулся к нему рукой, но ничего особенного.
В такой ситуации защитник опережает нападающего, и ему очень сложно сбить его с ног», – заявил бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.
Матч завершился победой «сливочных» – 1:0.
Изображение: кадр из трансляции rtve
Кубо упал в штрафной «Реала» на 6-й после контакта с Рюдигером, судья не назначил пенальти. Экс-арбитр Итурральде заявил: «Ничего не было»
Кубо упал в штрафной «Реала» на 95-й, судья снова не дал пенальти. Экс-арбитр Итурральде поддержал решение: «Он нырял»
Мяч попал в локоть Агерда в штрафной «Сосьедада» после тычка от Васкеса, судья не дал пенальти в пользу «Реала»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий