У «Реала» 5 побед и 2 ничьих в 7 последних матчах. Мадридцы выиграли трижды подряд
«Реал» выиграл в третий раз подряд.
Команда Карло Анчелотти одолела «Сосьедад» (1:0) в Кубке Испании.
Последнее поражение на данный момент мадридцы потерпели 1 февраля – от «Эспаньола» (0:1). В последующих матчах они одержали пять побед и дважды сыграли вничью.
1 марта «Реал» выступит в гостях у «Бетиса» в Ла Лиге, а 4-го сыграет с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости