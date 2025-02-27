У «Реала» 5 побед и 2 ничьих в 7 последних матчах. Мадридцы выиграли трижды подряд

«Реал» выиграл в третий раз подряд.

Команда Карло Анчелотти одолела «Сосьедад » (1:0) в Кубке Испании.

Последнее поражение на данный момент мадридцы потерпели 1 февраля – от «Эспаньола» (0:1). В последующих матчах они одержали пять побед и дважды сыграли вничью.

1 марта «Реал » выступит в гостях у «Бетиса» в Ла Лиге , а 4-го сыграет с «Атлетико» в Лиге чемпионов.