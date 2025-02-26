Кубо упал в штрафной «Реала» на 6-й после контакта с Рюдигером, судья не назначил пенальти. Экс-арбитр Итурральде заявил: «Ничего не было»
Игрок «Реал Сосьедад» упал в штрафной «Реал Мадрид», судья не назначил пенальти.
На 6-й минуте первого полуфинала Кубка Испании полузащитник хозяев Такефуса Кубо упал в штрафной после небольшого контакта с защитником Антонио Рюдигером, который задел японца бедром.
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес не зафиксировал фол, ВАР не вмешался.
«Легкий контакт. Кубо упал, как только его почувствовал. Ничего не было», – заявил бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сосьедад» – «Мадрид» (0:1, первый тайм).
Изображения: кадры из трансляции Movistar+
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