Кубо упал в штрафной «Реала» на 95-й, судья снова не дал пенальти. Экс-арбитр Итурральде поддержал решение: «Он нырял»
«Мадрид» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.
В начале матча японский хавбек баскской команды упал в штрафной после контакта с Антонио Рюдигером. Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес не зафиксировал фол, ВАР не вмешался.
На 95-й минуте Кубо, ранее игравший за «сливочных», снова упал в штрафной гостей. Арбитр вновь оставил эпизод без внимания и вскоре дал финальный свисток.
После этого футболисты «Сосьедада» обступили Санчеса Мартинеса и попытались надавить на него на предмет возможного назначения пенальти. Однако судья не пересмотрел свое решение, и ВАР также не вмешался.
«Он нырял довольно очевидно. Он и не протестовал», – заявил бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.
Изображение: кадр из трансляции
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Сосьедад» – «Мадрид» (0:1).
Мяч попал в локоть Агерда в штрафной «Сосьедада» после тычка от Васкеса, судья не дал пенальти в пользу «Реала»
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