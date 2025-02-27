Кубо упал в штрафной «Реала» на 95-й, судья снова не дал пенальти. Экс-арбитр Итурральде поддержал решение: «Он нырял»

Такефуса Кубо второй раз пытался заработать пенальти в штрафной «Реала».

«Мадрид» на выезде обыграл «Реал Сосьедад » (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

В начале матча японский хавбек баскской команды упал в штрафной после контакта с Антонио Рюдигером. Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес не зафиксировал фол, ВАР не вмешался.

На 95-й минуте Кубо , ранее игравший за «сливочных», снова упал в штрафной гостей. Арбитр вновь оставил эпизод без внимания и вскоре дал финальный свисток.

После этого футболисты «Сосьедада» обступили Санчеса Мартинеса и попытались надавить на него на предмет возможного назначения пенальти. Однако судья не пересмотрел свое решение, и ВАР также не вмешался.

«Он нырял довольно очевидно. Он и не протестовал», – заявил бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.

Изображение: кадр из трансляции

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Сосьедад» – «Мадрид » (0:1).

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