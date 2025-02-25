Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» примет «Атлетико» в первом матче, «Реал» и «Сосьедад» Захаряна сыграют в среду
«Барселона» примет «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.
В среду «Реал» сыграет в гостях с «Сосьедадом» Арсена Захаряна.
1/2 финала
Первые матчи
Испания. Кубок 25 февраля 20:30
ПолуфиналОлимпик Льюис Компанис
Испания. Кубок 26 февраля 20:30
ПолуфиналРеале Арена
До матча
-XG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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