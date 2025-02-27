Фанаты «Сосьедада» скандировали «Асенсио, сдохни» на матче с «Реалом». Винисиус сообщил о кричалках судье

В матче «Реала» и «Реал Сосьедад» возникла пауза из-за поведения болельщиков.

Команды играют в Сан-Себастьяне в первом полуфинальном матче Кубка Испании. После 1-го тайма «Реал» выигрывает со счетом 1:0.

На 2-й добавленной к первому тайму минуте Винисиус Жуниор пожаловался главному арбитру Хосе Марии Санчесу Мартинесу на выкрики болельщиков «Сосьедада». Судья пообщался с капитанами и тренерами команд и принял решение активировать протокол борьбы с дискриминацией. На табло стадиона было выведено предупреждение о недопустимости расистского и дискриминационного поведения.

As сообщает, что болельщики команды хозяев скандировали «Асенсио, сдохни!» в адрес защитника «Реала » Рауля Асенсио .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.