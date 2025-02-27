Мяч попал в локоть Агерда в штрафной «Сосьедада» после тычка от Васкеса, судья не дал пенальти в пользу «Реала»
Мяч попал в руку игрока «Сосьедада», но судья не дал пенальти в пользу «Мадрида».
На 59-й минуте мяч после тычка от Лукаса Васкеса попал в локоть Найефа Агерда на углу штрафной баскской команды.
Главный арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес не зафиксировал фол, ВАР не вмешался в эпизод.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сосьедад» – «Мадрид» (0:1, второй тайм).
Кубо упал в штрафной «Реала» после контакта с Рюдигером, судья не назначил пенальти. Экс-арбитр Итурральде заявил: «Ничего не было»
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