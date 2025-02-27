У Беллингема 22 (11+11) очка по «гол+пас» в 36 матчах за «Реал» в сезоне. Джуд отдал ассист на Эндрика со своей половины поля

Джуд Беллингем забил 11 голов и сделал 11 ассистов в этом сезоне за «Реал».

21-летний полузащитник сборной Англии сделал результативную передачу на Эндрика на 19-й минуте первого полуфинального матча Кубка Испании против «Реал Сосьедад ». Он отдал длинный пас со своей половины поля, отправив бразильца в прорыв.

Теперь на счету Беллингема 22 (11+11) очка по системе «гол+пас» в 36 матчах за клуб во всех турнирах.

Подробная статистика выступлений Джуда доступна здесь .

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сосьедад» – «Мадрид » (0:1, первый тайм).