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Наумов про 20 млн евро за Гарсию: «Напрасно потраченные деньги. «Спартак» очень часто совершает такие сделки, которые могут быть не оправданы ничем»

Николай Наумов прокомментировал трансфер Ливая Гарсии в «Спартак».

Московский клуб объявил о подписании нападающего АЕК 7 февраля. Сообщалось, что красно-белые заплатит 20 миллионов евро плюс бонусы за футболиста.

«Спартак» очень часто совершает такие сделки, которые могут быть не оправданы ничем. Мне кажется, что это неокупаемая сделка. С учетом того, что мы сейчас в еврокубках не играем, эту сделку окупить невозможно. Думаю, что это напрасно потраченные деньги.

Что такое АЕК и «Спартак»? Это земля и небо. Во‑первых, сейчас будет совсем другое давление, другой спрос совершенно. Во‑вторых, невозможно платить такие огромные деньги за футболиста, которого ты просто не знаешь. Мне это кажется неоправданной тратой средств», – сказал бывший президент «Локомотива». 

Смотрите ниже все голы Ливая Гарсии в этом сезоне чемпионата Греции.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЛивай Гарсия
logoпремьер-лига Россия
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