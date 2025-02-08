Канчельскис про Гарсию в «Спартаке»: «20 млн евро – это ни о чем, не 100. Если он забьет 15 голов, клуб станет чемпионом, то почему нет?»

Андрей Канчельскис не считает, что 20 млн евро за новичка «Спартака» это много.

Красно-белые ранее объявили о переходе нападающего Ливая Гарсии из греческого АЕК. Контракт с 27-летним форвардом подписан на 3,5 года. Сообщалось, что «Спартак» заплатит 20 миллионов евро плюс бонусы за футболиста.

«Если у «Спартака» есть деньги, пусть тратят. Конец сезона покажет, правильные ли такие затраты.

Но разве это большие деньги? Двадцать миллионов – не 100. Это ни о чем. Считать будем в конце сезона. Если он приедет, забьет 15 голов, и клуб станет чемпионом, то почему нет?» – сказал бывший хавбек «МЮ» и сборной России Канчельскис.

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