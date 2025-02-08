«Спартак» может заплатить до 24 млн евро за трансфер Гарсии. 4 млн – трудновыполнимые бонусы («СЭ»)
Трансфер Ливая Гарсии может обойтись «Спартаку» в 24 млн евро.
Ранее сообщалось, что трансфер 27-летнего нападающего из АЕК стоил красно-белым 20 млн евро.
«20 миллионов евро – фиксированная сумма трансфера.
Что касается бонусов, они трудновыполнимые, но их сумма может достигнуть 4 миллионов», – рассказал «Спорт-Экспрессу» источник, знакомый с ситуацией.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем