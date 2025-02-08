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«Спартак» может заплатить до 24 млн евро за трансфер Гарсии. 4 млн – трудновыполнимые бонусы («СЭ»)

Трансфер Ливая Гарсии может обойтись «Спартаку» в 24 млн евро.

Ранее сообщалось, что трансфер 27-летнего нападающего из АЕК стоил красно-белым 20 млн евро.

«20 миллионов евро – фиксированная сумма трансфера.

Что касается бонусов, они трудновыполнимые, но их сумма может достигнуть 4 миллионов», – рассказал «Спорт-Экспрессу» источник, знакомый с ситуацией.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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