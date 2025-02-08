В «Торино» опасаются срыва сделки по Иличу после слов Станковича. Вариантов, близких к предложению «Спартака» по деньгам, у них нет

В «Торино» опасаются срыва сделки по Ивану Иличу после слов Деяна Станковича.

Вчера главный тренер «Спартака» заявил : «Не думаю, что Илич приедет.Тем не менее наш скаутинг работает, у нас очень большой список потенциальных новичков, среди которых был и Илич».

По данным Tuttosport, сделка уже была заключена несколько дней назад, и игрок успешно прошел медицинское обследование в Барселоне. Однако после оптимизма последних дней «Торино» опасается, что соглашение как минимум находится под угрозой.

Предполагается, что сейчас «Спартак» преследует две цели: получить скидку на трансфер, который оценивался в 17 млн евро плюс 3 млн бонусов, и заодно снизить запросы полузащитника по зарплате.

Таким образом, «Торино» оказался в сложном положении, поскольку стран, в которых трансферное окно еще открыто, очень мало. Клубов, готовых приблизиться к сумме, предлагаемой «Спартаком», на данный момент нет.

При этом в команде не рассчитывают на 23-летнего полузащитника, отказ от трансфера стал бы для итальянцев проблемой.