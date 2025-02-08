В «Торино» опасаются срыва сделки по Иличу после слов Станковича. Вариантов, близких к предложению «Спартака» по деньгам, у них нет
Вчера главный тренер «Спартака» заявил: «Не думаю, что Илич приедет.Тем не менее наш скаутинг работает, у нас очень большой список потенциальных новичков, среди которых был и Илич».
По данным Tuttosport, сделка уже была заключена несколько дней назад, и игрок успешно прошел медицинское обследование в Барселоне. Однако после оптимизма последних дней «Торино» опасается, что соглашение как минимум находится под угрозой.
Предполагается, что сейчас «Спартак» преследует две цели: получить скидку на трансфер, который оценивался в 17 млн евро плюс 3 млн бонусов, и заодно снизить запросы полузащитника по зарплате.
Таким образом, «Торино» оказался в сложном положении, поскольку стран, в которых трансферное окно еще открыто, очень мало. Клубов, готовых приблизиться к сумме, предлагаемой «Спартаком», на данный момент нет.
При этом в команде не рассчитывают на 23-летнего полузащитника, отказ от трансфера стал бы для итальянцев проблемой.
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