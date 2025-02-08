Гарсия о «Спартаке»: «Знаю, что у клуба очень богатая история, и понимаю, что есть отличная возможность пополнить коллекцию трофеев. Я здесь именно для этого»
Московский клуб объявил о подписании нападающего АЕК 7 февраля.
– Добро пожаловать! Твои первые впечатления от «Спартака»?
– Спасибо! Мне очень радостно оказаться здесь. Трансфер произошел не сразу, но в итоге все сложилось. И мне не терпится приступить к работе!
– Что ты знаешь о России?
– Знаю довольно много. Я выступаю в Европе уже несколько лет. Пару лет назад играл против «Зенита». Россия всегда была где-то рядом. Это одна из самых больших стран, многое слышал. Но хочу узнать еще больше!
– А что уже узнал о «Спартаке»?
– Знаю, что у клуба очень богатая история. И понимаю, что сейчас есть отличная возможность пополнить коллекцию трофеев. Я здесь именно для этого, – сказал Гарсия.
Смотрите ниже все голы Ливая Гарсии в этом сезоне чемпионата Греции.
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