Тарханов о Гарсии за 20 млн евро в «Спартаке»: «Должен забивать в каждой игре. Не думаю, что просто от фонаря заплатили эту сумму. Зачем, если не видно чего-то супер?»

Александр Тарханов высказался о переходе Ливая Гарсии в «Спартак».

Вчера клуб объявил о трансфере нападающего из афинского АЕК. Сообщалось, что за игрока заплатили 20 млн евро.

«Любой команде нужен хороший нападающий. Если «Спартак» заплатил за Ливая Гарсию 20 млн евро, значит, в клубе его хорошо проанализировали. Не думаю, что просто так от фонаря взяли и заплатили.

Красно-белые следили за футболистом и контролировали Гарсию в АЕК и увидели, что он может помочь «Спартаку». Если его взяли за эту сумму, значит, он должен забивать в каждой игре. Иначе зачем брать футболиста за такие деньги, если не видно чего-то супер?» – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.