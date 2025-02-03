«Спартак» закрывает трансфер Леви Гарсии за 20 млн плюс бонусы. Кахигао вел переговоры с Рибальтой без посредников (Иван Карпов)
Леви Гарсия близок к переходу в «Спартак».
«Спартак» завершает переговоры по трансферу 27-летнего нападающего.
Как сообщает журналист Иван Карпов, российский клуб заплатит 20 миллионов евро плюс бонусы за переход футболиста.
АЕК также переведет три миллиона евро из этой суммы «Бейтару», бывшему клубу Леви Гарсии.
Контракт с игроком подпишут на 3,5 года. Отмечается, что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао без посредников провел переговоры с Хавьером Рибальтой, ранее работавшим в «Зените».
Голы форварда в чемпионате Греции этого сезона смотрите здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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