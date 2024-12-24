Судья Кут не подаст апелляцию на свое увольнение. Он назвал Клоппа «полным мудаком» на слитом видео и нюхал белый порошок во время Евро

Дэвид Кут не подаст апелляцию на свое увольнение.

В декабре английский арбитр был уволен из PGMOL – организации, которая отвечает за судейство в Англии.

Напомним, ранее судья был отстранен от работы из-за слов про «Ливерпуль» и Юргена Клоппа – в сети появилось видео, на котором Кут в частной беседе называет немецкого тренера «полным мудаком ».

Позднее стало известно об утечке еще одного ролика – на записи Кут вдыхает белый порошок во время Евро-2024. Также сообщалось , что он пытался организовать вечеринку с наркотиками после игры «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».

По информации Daily Mail, Дэвид Кут решил не подавать апелляцию на свое увольнение.