Судья Кут не подаст апелляцию на свое увольнение. Он назвал Клоппа «полным мудаком» на слитом видео и нюхал белый порошок во время Евро
Дэвид Кут не подаст апелляцию на свое увольнение.
В декабре английский арбитр был уволен из PGMOL – организации, которая отвечает за судейство в Англии.
Напомним, ранее судья был отстранен от работы из-за слов про «Ливерпуль» и Юргена Клоппа – в сети появилось видео, на котором Кут в частной беседе называет немецкого тренера «полным мудаком».
Позднее стало известно об утечке еще одного ролика – на записи Кут вдыхает белый порошок во время Евро-2024. Также сообщалось, что он пытался организовать вечеринку с наркотиками после игры «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».
По информации Daily Mail, Дэвид Кут решил не подавать апелляцию на свое увольнение.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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