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  • Экс-судья Кут заплакал, извиняясь за слова про Клоппа, и заявил, что был нетрезв: «Это ошибка, о которой я глубоко сожалею. Я забыл о существовании этого видео, ему более четырех лет»
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Экс-судья Кут заплакал, извиняясь за слова про Клоппа, и заявил, что был нетрезв: «Это ошибка, о которой я глубоко сожалею. Я забыл о существовании этого видео, ему более четырех лет»

Дэвид Кут извинился за оскорбления в адрес Юргена Клоппа и «Ливерпуля».

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором судья в частной беседе называет немецкого тренера «полным мудаком». Позднее стало известно об утечке еще одного ролика – на записи Кут употребляет белый порошок во время Евро-2024. Также сообщалось, что он пытался организовать вечеринку с наркотиками после игры «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».

В декабре Кут был уволен

Арбитр заплакал, принося извинения за слова про Клоппа и мерсисайдцев. Он заявил, что в момент съемки ролика был нетрезв. 

«Я хочу извиниться перед всеми, кого обидел своими действиями. Я признаю, что они не соответствовали стандартам, которые ожидаются от рефери высшего уровня, и я глубоко сожалею о том, что сказал.

Этому видео было более четырех лет. Я забыл о его существовании, и я ждал, когда моя машину отремонтируют, когда мне позвонили и сказали, что оно появилось в социальных сетях, и я был опустошен.

Я глубоко сожалею, что оказался в таком положении. Комментарии не отражают моего мнения о ком-либо из упомянутых лиц или моих взглядов в целом.

Футбольная индустрия очень сложна для всех, кто в нее вовлечен. И каждый, когда на него оказывается давление и результаты идут не в том направлении, в котором ему хотелось бы, оказывается в режиме выживания.

Судьи – легкая мишень, потому что никто не несет ответственности [за оскорбления в их адрес]. Рефери становятся козлами отпущения. Я понимаю это и никого за это не виню.

Сложность судейства в том, что мы не можем выразить свои эмоции в конкретный момент. Мы должны скрывать свои эмоции. Я был бы ужасным арбитром, если бы эмоционально реагировал на то, что говорят или скандируют на стадионе. У нас нет эмоциональной разрядки в виде забитого гола или выигранного матча.

Я человек, и я совершил ошибку, о которой теперь глубоко сожалею», – заявил Кут. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Sun
logoпремьер-лига Англия
logoЮрген Клопп
logoЛиверпуль
Дэвид Кут
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