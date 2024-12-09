Судья Кут уволен. Он называл Клоппа «полным мудаком» и вдыхал белый порошок во время Евро-2024

Судья Дэвид Кут уволен после ряда скандалов.

Напомним, ранее английский арбитр был отстранен от работы из-за слов про «Ливерпуль» и Юргена Клоппа – в сети появилось видео, на котором Кут в частной беседе называет немецкого тренера «полным мудаком ».

Позднее стало известно об утечке еще одного ролика – на записи Кут вдыхает белый порошок во время Евро-2024. Также сообщалось , что он пытался организовать вечеринку с наркотиками после игры «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».

Отвечающая за судейство в Англии организация PGMOL объявила об увольнении арбитра после проведения расследования.

«Действия Дэвида Кута были признаны серьезным нарушением положений его трудового договора. Поддержка Дэвида Кута все еще важна для нас, и мы по-прежнему заботимся о его благополучии», – заявили в PGMOL.

Арбитр может обжаловать свое увольнение.