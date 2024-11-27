Отстраненный за слова про Клоппа судья Кут, возможно, обсуждал ставку на желтую карточку перед матчем Чемпионшипа. Арбитр заявил, что решения на поле не зависели от событий в личной жизни

Судья Дэвид Кут отрицает новые обвинения в свой адрес.

Напомним, ранее английский арбитр был отстранен от работы из-за слов про «Ливерпуль» и Юргена Клоппа – в сети появилось видео, на котором Кут в частной беседе называет немецкого тренера «полным мудаком ».

Позднее стало известно об утечке еще одного ролика – на записи Кут вдыхает белый порошок во время Евро-2024. Также сообщалось , что он пытался пытался организовать вечеринку с наркотиками после игры «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Футбольная ассоциация Англии и УЕФА ведут расследования.

Теперь газета The Sun сообщила, что Кут обсуждал с неназванным человеком ставку на желтую карточку. Утверждается, что этот разговор произошел перед матчем между «Лидсом» и «Вест Бромвичем» в Чемпионшипе.

Собеседник судьи рассказал: «Мой первый контакт с Дэвидом Кутом состоялся в Интернете. Когда я поговорил с ним немного больше, я узнал, что он работает футбольным судьей. Я в шутку посоветовал ему показать Алиоски желтую карточку в матче «Лидса» против «Вест Бромвича», чтобы я мог сделать ставку у букмекеров. Он саркастически ответил: «Ха-ха, посмотрим».

На следующий день, всего через 18 минут после начала игры, Алиоски был предупрежден. Это была единственная желтая карточка «Лидса» в матче. Он написал мне сообщение через некоторое время после игры и сказал: «Я надеюсь, ты сделал ставку, как мы и обсуждали».

Утверждается, что это стало поводом для еще одного расследования FA.

Арбитр отреагировал на это заявление: «Что бы ни происходило у меня в личной жизни, это никогда не влияло на принятие мной решений на поле. Я всегда высоко ценил честность игры, судил матчи беспристрастно и в меру своих возможностей».