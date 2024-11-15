Судья Кут пытался организовать вечеринку с наркотиками после игры «Тоттенхэм» – «Сити» 30 октября. Он слал сообщения другу прямо перед матчем и в перерыве (The Sun)

Судья Дэвид Кут в октябре пытался организовать вечеринку с наркотиками.

42-летний англичанин работал резервным арбитром на игре «Тоттенхэм » – «Манчестер Сити » (2:1) в Кубке английской лиги в конце прошлого месяца.

The Sun утверждает, что в 19:38, за 37 минут до начала игры, Кут забронировал номер в отеле сети Travelodge, а в 20:04 отправил одному из знакомых уведомление об этом. В перерыве Дэвид написал приятелю сообщение: «Надеюсь, ты готовишься».

Друг судьи, смотревший матч по ТВ, сообщил: «Он постоянно писал мне в день игры, что хочет организовать вечеринку с наркотиками после окончания матча «шпор». Он прислал мне уведомление за 11 минут до старта. Это безумие. Когда он написал мне в перерыве, это был какой-то сюр. Понятное дело, ему следовало сосредоточиться на матче, а не организации вечеринки с наркотиками. Мне не хотелось встречаться, так что я сказал, что не приеду. Он разозлился и потребовал компенсировать ему 73,99 фунта за бронирование».

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