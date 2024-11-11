Cкандал в АПЛ: судья назвал Клоппа «полным мудаком» на слитом видео
Выясняют подробности.
В Англии вспыхнул скандал со слитым видео арбитра Дэвида Кута, который оскорбил Юргена Клоппа в личной беседе. Организация, отвечающая за судейство (PGMOL), отстранила Кута на время разбирательств.
По совпадению это тот самый арбитр, который в субботу обслуживал матч «Ливерпуля» с «Астон Виллой».
Оскорбления на видео: «Клопп – полный мудак», «Ливерпуль» сыграл дерьмово»
Важное уточнение от Daily Mirror: сам Кут якобы признал подлинность видео, хотя ранее журналист Даррен Льюис твитил, что рефери все отрицает. При этом Кут не помнит содержание – ролик был записан несколько лет назад. Саркастическая реплика о социальной дистанции намекает на период пандемии коронавируса и локдауна.
Что же попало на видео?
Сидящий на диване Кут общается с приятелями и оценивает матч «Ливерпуля», на котором он был резервным арбитром: «Ливерпуль» был дерьмов».
А так судья ответил на вопрос про Юргена Клоппа: «Мудак, полный мудак». И добавил: «Помимо того, что он разносил мою работу в их матче с «Бернли», он обвинял меня во лжи. Я не заинтересован в общении с такими высокомерными людьми. Немецкий ублюдок, да пошел ты».
Человек за кадром сказал: «Короче, Юрген Клопп – ублюдок, «Ливерпуль» – все чертовы придурки. Мы ненавидим скаузеров».
На втором видео Кут предупреждает: «Чтоб было ясно: это чертово видео никуда не должно попасть». Еще один голос после этого говорит: «Он – судья АПЛ, давайте не будем рушить карьеру парня».
Также предполагается, что люди на видео были не вполне трезвыми.
Теперь Куту припоминают разные эпизоды, самый яркий из которых – неудаление Пикфорда в дерби Ливерпуля и травма Ван Дейка
● Согласно Transfermarkt, Кут обслуживал восемь игр «Ливерпуля» в качестве главного судьи. Пять «Ливерпуль» выиграл, а две – проиграл. Турниры были разными – по три матча Кубка лиги и АПЛ, два – в Кубке Англии. Клопп был тренером «Ливерпуля» в семи из этих восьми матчей – во всех кроме последнего.
● В субботу «Ливерпуль» выиграл 2:0 у «Астон Виллы» в 11-м туре АПЛ. Спорный эпизод возник в первом тайме, когда перед голом Дарвина Нуньеса убегавший Мохамед Салах упал в противоборстве с Леоном Бэйли.
Кут не зафиксировал фол и не наказал Бэйли после гола. Судья показал жестом, что можно продолжать играть.
Позже Кут не назначил пенальти в ворота «Ливерпуля», простив игрока мерсисайдцев Конора Брэдли.
● Матч из тирады Кута про Клоппа – это домашняя ничья «Ливерпуля» с «Бернли» летом 2020-го (1:1). Тогда злился не только Клопп, но и Эндрю Робертсон: шотландец возмущался из-за непоставленного пенальти.
● Разъяренные болельщики «Ливерпуля» указывают и на другой эпизод, который случился через несколько месяцев после той игры.
Тогда «Ливерпуль» и «Эвертон» схлестнулись в дерби, а Вирджил ван Дейк надолго травмировался после столкновения с Джорданом Пикфордом. Голландец порвал крестообразные связки и пропустил целый год. Английские медиа писали, что вратарь «Эвертона» даже нанял телохранителей из-за множества угроз.
Пикфорду не показали даже желтую – ВАР не посчитал нужным вмешиваться. На ВАР работал Кут. Позже судья Майкл Оливер признался: «Мы все, включая меня, решали эту задачу не должным образом. Мы могли зафиксировать офсайд и при этом удалить Пикфорда».
● Еще один эпизод с участием Кута на ВАР – из прошлого сезона, когда Клопп пылал из-за непоставленного пенальти в игре с «Арсеналом». Глава PGMOL Говард Уэбб признал, что судьи в том моменте ошиблись.
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Кут работает в АПЛ с 2018 года, рефери ФИФА – с 2020-го. В судействе Дэвид с 16 лет, сейчас ему – 42. Важнейшая точка в карьере – финал Кубка лиги между «МЮ» и «Ньюкаслом» (2:0) в 2023-м.
За пределами Англии главным работал не так часто. У него есть матчи в японской лиге, также привлекался на игру квалификации ЛЧ между «Слованом» и «Динамо» Батуми, а в Лиге наций обслуживал встречу Армения – Эстония.
Вероятно, список не расширится – Кут вообще может лишиться работы.
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Фото: Gettyimages.ru/James Gill – Danehouse/Getty Images, Laurence Griffiths
https://cs.pikabu.ru/post_img/2013/09/19/0/1379537078_1175828295.gif
https://www.youtube.com/watch?v=SCy2k_Q6ZUM