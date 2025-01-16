«ПСЖ» Сафонова сыграет с «Ле-Маном» из 3-й лиги и другие пары 1/8 финала Кубка Франции
«ПСЖ» Матвея Сафонова узнал соперника по 1/8 финала Кубка Франции.
«Бургуан Жалье» – «Реймс»
«Труа» – «Брест»
«Ле-Ман» (3-й дивизион) – «ПСЖ»
«Тулуза» – «Генгам»
«Канн» – «Див»
«Страсбур» – «Анжер»
«Лилль» – «Агно» / «Дюнкерк»
Матчи этой стадии пройдут во вторник и среду 4 и 5 февраля.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
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