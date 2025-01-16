  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Ле-Маном» из 3-й лиги и другие пары 1/8 финала Кубка Франции
3

«ПСЖ» Сафонова сыграет с «Ле-Маном» из 3-й лиги и другие пары 1/8 финала Кубка Франции

«ПСЖ» Матвея Сафонова узнал соперника по 1/8 финала Кубка Франции.

«Бриошен» – «Ницца»

«Бургуан Жалье» – «Реймс»

«Труа» – «Брест»

«Ле-Ман» (3-й дивизион) – «ПСЖ»

«Тулуза» – «Генгам»

«Канн» – «Див»

«Страсбур» – «Анжер»

«Лилль» – «Агно» / «Дюнкерк»

Матчи этой стадии пройдут во вторник и среду 4 и 5 февраля.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
logoКубок Франции
logoТулуза
logoПСЖ
logoНицца
logoЛе-Ман
logoД3 Франция
logoБрест
logoД2 Франция
logoлига 1 Франция
logoКанн
д4 Франция
logoАнжер
logoДюнкерк
logoАгно
logoСтрасбур
logoБургуан Жалье
logoГенгам
logoЛилль
logoТруа
logoДив
logoБриошен
logoРеймс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавбек «Генгама» Луизерр бросил футболку на трибуну после серии пенальти в Кубке Франции с «Сошо». Ее выставили на продажу за 500 евро менее чем через 48 часов
5сегодня, 17:08
Фанаты «Лиона» вырывали кресла и бросали на поле после вылета из Кубка от «Бургуан Жалье» из 5-й лиги Франции, полиция применила слезоточивый газ. Гендиректор клуба осудил беспорядки
15сегодня, 13:59
Энрике думал выпустить Сафонова на серию пенальти с «Эспали»: «Отправил его разминаться. Не уверен, что сделал бы замену, Тенас тоже хорош, но хотел иметь все варианты»
3сегодня, 09:54
Кубок Франции. 1/16 финала. «ПСЖ» победил «Эспали-Сен-Марсель», «Лион» вылетел по пенальти от «Бургуан Жалье» из 5-й лиги
17вчера, 21:53
«ПСЖ» пропустил на 3-й минуте от клуба 5-й лиги «Эспали-Сен-Марсель» – Тенас проводит первый матч в сезоне. Сафонов отразил два пенальти в прошлом раунде Кубка Франции
22вчера, 20:26
Рекомендуем
Главные новости
Фанаты «Реала» освистали Анчелотти, Тчуамени и Менди перед матчем с «Сельтой»
15 минут назад
«Реал» – «Сельта». Лунин, Мбаппе, Модрич, Винисиус и Браим в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
246 минут назад
Кубок Испании. 1/8 финала. «Реал» играет с «Сельтой», «Сосьедад» против «Райо», «Атлетик» – «Осасуна»
1536 минут назадLive
«Палмейрас» обсуждает с «Зенитом» трансфер Клаудиньо. Клуб РПЛ просит 18-20 млн евро (UOL)
1220 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». Бруну, Гарначо, Диалло и Хейлунд играют. Онлайн-трансляция
1235 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Саутгемптон», «Брайтон» в гостях у «Ипсвича»
707сегодня, 19:30Live
«Ман Сити» и «Айнтрахт» согласовали трансфер Мармуша. Форвард подпишет контракт на 5 лет
843 минуты назад
РФС ведет расследование в отношении арбитров Турбина и Безбородова, под подозрением еще один судья. Проверяется причастность рефери к «незаконным делам» («СЭ»)
3248 минут назад
Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш: «Неймар вне заявки на чемпионат, он уже не может играть на привычном уровне. Салаха и других звезд ждать зимой не стоит, летом – возможно»
15сегодня, 19:30
62-летний защитник Кармона из 4-й лиги Уругвая: «Роналду и я похожи в плане профессионализма. 49 лет я тренируюсь без оправданий, все еще могу играть 90 минут»
9сегодня, 19:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Хвича мог перейти в «Реал», «МЮ», «Барсу», «Ливерпуль», «Арсенал». Но «ПСЖ» раньше собирал звезд как в музее Мадам Тюссо, а сейчас выстраивает команду». Арвеладзе о вингере
912 минут назад
Каррагер продал бы Нуньеса зимой за 70 млн фунтов: «Сумма очень крупная, я бы рискнул. При Клоппе он был в порядке, мог использовать скорость и много бить, а при Слоте едва ли не на месте стоит»
126 минут назад
Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи вел переговоры о трансфере Хвичи напрямую с Де Лаурентисом (Бен Джейкобс)
233 минуты назад
«Милан» предложил Уокеру 2-летний контракт на 4 млн евро в год
442 минуты назад
«Выступление сборной Черчесова важнее победы ЦСКА и «Зенита» в еврокубках для российского футбола». Экс-вратарь «Милана» Амелия про тренера
754 минуты назад
Сульшер возглавит «Бешикташ» перед игрой с «Атлетиком» (Sports Digitale)
557 минут назад
Павлович из «Милана» интересен «Фенербахче» Моуринью. Защитника купили за 18+2 млн евро летом
4сегодня, 19:27
Мбаппе, Салах, Палмер и Мартинес вошли в команду года в FC 25
сегодня, 19:15Игры
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома забил 9 мячей «Аль-Фатеху», «Аль-Иттихад» Бензема разгромил «Аль-Раэд», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Таавуном» в пятницу
2сегодня, 19:03
Рябчук о подарке на день рождения: «Если «Спартак» станет чемпионом, он придет попозже, в мае»
2сегодня, 18:54
Рекомендуем