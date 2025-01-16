Фанаты «Лиона» вырывали кресла и бросали на поле после вылета из Кубка от «Бургуан Жалье» из 5-й лиги Франции, полиция применила слезоточивый газ. Гендиректор клуба осудил беспорядки

Болельщики «Лиона» устроили беспорядки после вылета из Кубка Франции.

Вчера «Лион» в 1/16 финала турнира на выезде уступил «Бургуан Жалье», выступающему в 5-й лиге Франции, в серии пенальти (2:2, пенальти – 4:2).

По данным Le Dauphiné Libéré, после матча в гостевом секторе, где находились около 300 болельщиков «Лиона», начались беспорядки – фанаты вырывали кресла и бросали их на поле, также на трибунах произошло несколько стычек. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, и в результате беспорядки удалось прекратить примерно спустя 15 минут.

Сообщается, что после матча в больницу со стадиона была доставлена женщина в возрасте около 40 лет – ее травма оказалась несерьезной и была получена до начала столкновений. Также известно о «многочисленных повреждениях» стадиона, в частности, ворот, сидений и рекламных щитов.

Гендиректор «Лиона» Лоран Прюдом выступил с заявлением по поводу инцидентов, в котором осудил поведение фанатов.

«Лион» не приемлет насилия со стороны своих болельщиков. Мы свяжемся с «Бургуан Жалье», чтобы просмотреть материалы, принять необходимые меры и установить виновных в насильственных действиях, носят они вербальный, физический или расистский характер. Подобные инциденты больше не должны омрачать имидж «Лиона», – написал Прюдом в соцсети X.