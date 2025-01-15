«ПСЖ» пропустил на 3-й минуте от клуба 5-й лиги «Эспали-Сен-Марсель» – Тенас проводит первый матч в сезоне. Сафонов отразил два пенальти в прошлом раунде Кубка Франции
Арнау Тенас пропустил в первом матче сезона за «ПСЖ» – от клуба 5-й лиги.
«Эспали-Сен-Марсель» из 5-го по силе дивизиона принимает «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/16 финала Кубка Франции. Счет уже на 3-й минуте открыл албанский хавбек Кевис Гьечи.
Отметим, что Тенас вышел из ворот на перехват подачи соперника с фланга, однако после рикошета от защитника мяч перелетел через голкипера, и Гьечи без помех головой отправил его в сетку.
23-летний испанец проводит первый матч в сезоне за парижан и 7-й с момента перехода из «Барселоны» в 2023 году.
Напомним, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил два удара с пенальти в послематчевой серии с «Лансом» в рамках 1/32 финала (1:1, пенальти – 4:3).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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