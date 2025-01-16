Энрике думал выпустить Сафонова на серию пенальти с «Эспали»: «Отправил его разминаться. Не уверен, что сделал бы замену, Тенас тоже хорош, но хотел иметь все варианты»
Луис Энрике планировал выпустить Матвея Сафонова на серию пенальти с «Эспали».
Вчера «ПСЖ» обыграл «Эспали-Сен-Марсель» (4:2) из 5-го дивизиона Франции в 1/16 финала Кубка Франции. Парижане забили последние голы на 88-й и 92-й минутах матча. В воротах команды играл Арнау Тенас.
«Я отправил Сафонова разминаться, чтобы оставить все возможности открытыми.
Я не был уверен, что сделал бы это изменение, если бы была серия пенальти, потому что Тенас тоже хорош в таких ситуация. Но, опять же, я хотел иметь одновременно все варианты доступными», – сообщил главный тренер «ПСЖ» на пресс-конференции после матча.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем