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  • Энрике думал выпустить Сафонова на серию пенальти с «Эспали»: «Отправил его разминаться. Не уверен, что сделал бы замену, Тенас тоже хорош, но хотел иметь все варианты»
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Энрике думал выпустить Сафонова на серию пенальти с «Эспали»: «Отправил его разминаться. Не уверен, что сделал бы замену, Тенас тоже хорош, но хотел иметь все варианты»

Луис Энрике планировал выпустить Матвея Сафонова на серию пенальти с «Эспали».

Вчера «ПСЖ» обыграл «Эспали-Сен-Марсель» (4:2) из 5-го дивизиона Франции в 1/16 финала Кубка Франции. Парижане забили последние голы на 88-й и 92-й минутах матча. В воротах команды играл Арнау Тенас.

«Я отправил Сафонова разминаться, чтобы оставить все возможности открытыми.

Я не был уверен, что сделал бы это изменение, если бы была серия пенальти, потому что Тенас тоже хорош в таких ситуация. Но, опять же, я хотел иметь одновременно все варианты доступными», – сообщил главный тренер «ПСЖ» на пресс-конференции после матча.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoКубок Франции
logoлига 1 Франция
logoЭспали-Сен-Марсель
logoМатвей Сафонов
д4 Франция
logoЛуис Энрике
logoАрнау Тенас
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