Хавбек «Генгама» Луизерр бросил футболку на трибуну после серии пенальти в Кубке Франции с «Сошо». Ее выставили на продажу за 500 евро менее чем через 48 часов

Дилан Луизерр возмутился, что болельщики выставили его футболку на продажу.

«Генгам » обыграл «Сошо » в серии пенальти и вышел в 1/8 финала Кубка Франции. Хавбек Дилан Луизерр бросил свою футболку в фанатский сектор, празднуя победу.

Однако менее чем через 48 часов после матча полузащитник обнаружил, что его футболка выставлена на сайте продаж за 500 евро.

«500 евро? Серьезно? Если вам не нужны футболки, отдайте их, сделайте кого-то счастливым», – выразил свое возмущение Дилан Луизерр.