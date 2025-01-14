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Кубок Франции. «Монако» Головина против «Реймса», «Марсель» принимает «Лилль», «ПСЖ» сыграет с «Эспали-Сен-Марсель» в среду

Стартовали матчи 1/16 финала Кубка Франции.

«Монако» Александра Головина во вторник играет с «Реймсом» на выезде, «Марсель» принимает «Лилль».

В среду «ПСЖ» сыграет с «Эспали-Сен-Марсель», «Лион» – с «Бургуан Жалье», «Брест» примет «Нант».

Кубок Франции

1/16 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Франции

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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logoЛаваль
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logoТулуза
logoБрест
logoКанн
logoБриошен
logoНант
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logoЭспали-Сен-Марсель
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