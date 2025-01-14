Кубок Франции. «Монако» Головина против «Реймса», «Марсель» принимает «Лилль», «ПСЖ» сыграет с «Эспали-Сен-Марсель» в среду
Стартовали матчи 1/16 финала Кубка Франции.
«Монако» Александра Головина во вторник играет с «Реймсом» на выезде, «Марсель» принимает «Лилль».
В среду «ПСЖ» сыграет с «Эспали-Сен-Марсель», «Лион» – с «Бургуан Жалье», «Брест» примет «Нант».
1/16 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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