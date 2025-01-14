Кубок Франции. «Монако» Головина против «Реймса», «Марсель» принимает «Лилль», «ПСЖ» сыграет с «Эспали-Сен-Марсель» в среду

Стартовали матчи 1/16 финала Кубка Франции.

«Монако » Александра Головина во вторник играет с «Реймсом » на выезде, «Марсель » принимает «Лилль ».

В среду «ПСЖ » сыграет с «Эспали-Сен-Марсель», «Лион» – с «Бургуан Жалье», «Брест» примет «Нант».

Кубок Франции

1/16 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Франции