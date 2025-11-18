Семин о встрече с Дегтяревым: «Все сошлись в том, что можно сократить число иностранцев в заявке. Обсуждалась и тема налога на легионеров. Здорово, что министра интересует мнение тренеров»

Семин о встрече тренеров с Дегтяревым: обсуждалась тема налога на легионеров.

Юрий Семин рассказал, что обсуждалось на встрече бывших тренеров сборной России с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

«Обсудили много футбольных тем. Остановились на том, что самое главное сейчас – обратить внимание на детско-юношеский футбол, тренеров и их задачи. Будущее именно в этом.

Что касается лимита на легионеров, мнения были достаточно разные. Но все сошлись в том, что можно сократить количество иностранцев в заявке клубов РПЛ . Например, с 13 до 10. Также было мнение, что на поле должны выходить самые лучшие. Вне зависимости от того, иностранец это или русский.

Моя позиция: в заявке можно сократить количество иностранцев, а их количество на поле пусть определяет тренер. Если легионеры будут сильнее, пусть выходят все, кто в заявке. Если слабее – пусть сидят.

Обсуждалась тема и налога на легионеров. Например, если иностранцев в заявке будет больше, чем установлено лимитом, богатые команды должны будут заплатить определенный налог.

Еще было мнение – если приезжает иностранный тренер, он может привести не более трех помощников, а не семь или десять. Пускай приезжают только хорошие. Думаю, это разумно.

Министр хорошо знает всю статистику. Здорово, что его интересует мнение тренеров. Получилась хорошая беседа», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России.

Налог на дополнительных иностранцев в заявке предложил ввести Черчесов. Тренер «Ахмата» за сохранение лимита «как инструмента защиты внутреннего рынка»