Семин о встрече с Дегтяревым: «Все сошлись в том, что можно сократить число иностранцев в заявке. Обсуждалась и тема налога на легионеров. Здорово, что министра интересует мнение тренеров»
Юрий Семин рассказал, что обсуждалось на встрече бывших тренеров сборной России с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.
«Обсудили много футбольных тем. Остановились на том, что самое главное сейчас – обратить внимание на детско-юношеский футбол, тренеров и их задачи. Будущее именно в этом.
Что касается лимита на легионеров, мнения были достаточно разные. Но все сошлись в том, что можно сократить количество иностранцев в заявке клубов РПЛ. Например, с 13 до 10. Также было мнение, что на поле должны выходить самые лучшие. Вне зависимости от того, иностранец это или русский.
Моя позиция: в заявке можно сократить количество иностранцев, а их количество на поле пусть определяет тренер. Если легионеры будут сильнее, пусть выходят все, кто в заявке. Если слабее – пусть сидят.
Обсуждалась тема и налога на легионеров. Например, если иностранцев в заявке будет больше, чем установлено лимитом, богатые команды должны будут заплатить определенный налог.
Еще было мнение – если приезжает иностранный тренер, он может привести не более трех помощников, а не семь или десять. Пускай приезжают только хорошие. Думаю, это разумно.
Министр хорошо знает всю статистику. Здорово, что его интересует мнение тренеров. Получилась хорошая беседа», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России.
Налог на дополнительных иностранцев в заявке предложил ввести Черчесов. Тренер «Ахмата» за сохранение лимита «как инструмента защиты внутреннего рынка»