Глава Самарской области о заявлении в прокуратуру: «У нас сильная правоохранительная система, наведение порядка точно будет. Политику РФС поддерживаем целиком и полностью»
Губернатор Вячеслав Федорищев составил обращение в прокуратуру с просьбой о проверке решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, а также деятельности члена совета директоров «Крыльев Советов» Александра Милеева.
По мнению Федорищева, выявленные при оценке деятельности «Крыльев Советов» нарушения необходимо проверить по трем статьям УК РФ – «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК), «Нецелевое расходование бюджетных средств» (ст. 285.1 УК) и «Мошенничество» (ст. 159 УК) или «Присвоение и растрата» (ст. 160 УК).
Кроме того, обращение включает запрос на проверку на возможное покушение на мошенничество. По данным властей региона, «некие лица продавали информацию о том, кто приедет, как будет судить, или «услуги» по обеспечению адекватного судейства».
«Точно знаю, что у нас сильная правоохранительная система. Точно будет наведение порядка. С руководителями силового блока я бы хотел это обсудить, передать вам [свое заявление] в установленном порядке и задекларировать, что максимально открыт к взаимодействию.
Еще раз хотел бы подтвердить, что мы, как учредители «Крыльев Советов», целиком и полностью поддерживаем политику, проводимую Российским футбольным союзом. Она последовательная и направлена на усиление правил ведения футбольного спорта.
Там, где РФС потребуется помощь самарского футбола, мы будем ее максимально оказывать. А там, где не потребуется, мы не в свое дело лезть не будем, но у себя порядок наведем», – сказал Федорищев на заседании правительства Самарской области.
Напомним, ранее Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
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