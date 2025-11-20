Альба о названии стадиона «Барсы» в честь Месси: «Не думаю, что Лео хотел бы этого. «Камп Ноу» – хороший вариант»
Жорди Альба: Месси не хотел бы, чтобы стадион «Барселоны» назвали в его честь.
Экс-защитник «Барселоны» и партнер Лионеля Месси по «Интер Майами» Жорди Альба считает, что Лионель Месси не хотел бы, чтобы стадион «блауграны» назвали в его честь.
О неожиданном приезде аргентинского форварда на «Камп Ноу»
«Месси мне ничего не говорил. Мне сообщил отец. Я поеду к нему с семьей».
О дебатах вокруг возможности назвать новый стадион в честь Месси
«Не думаю, что Лео этого хотел бы. «Камп Ноу» – хорошее название. Все что будет сделано, будет иметь положительные последствия», – сказал Альба.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
