«Локомотив» предложил Сергею Овчинникову возглавить академию клуба. РФС не хочет отпускать специалиста из своей академии («Чемпионат»)

«Локомотив» предложил Сергею Овчинникову возглавить клубную академию.
«Локомотив» предложил Сергею Овчинникову стать директором академии клуба. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Самому специалисту интересен этот вариант, но его пока не хочет отпускать РФС. Сейчас Овчинников занимает пост начальника отдела подготовки тренеров академии РФС.
Сергей Овчинников – бывший голкипер «Локомотива». В составе железнодорожников он дважды выигрывал чемпионат России, а также дважды становился обладателем Фонбет Кубка страны.
Ранее пост директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» занимал Борис Ротенберг-младший. На прошлой неделе он стал генеральным директором железнодорожников.
