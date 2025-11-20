«Локомотив» предложил Сергею Овчинникову возглавить академию клуба. РФС не хочет отпускать специалиста из своей академии («Чемпионат»)

«Локомотив» предложил Сергею Овчинникову возглавить клубную академию.

«Локомотив » предложил Сергею Овчинникову стать директором академии клуба. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Самому специалисту интересен этот вариант, но его пока не хочет отпускать РФС . Сейчас Овчинников занимает пост начальника отдела подготовки тренеров академии РФС.

Сергей Овчинников – бывший голкипер «Локомотива». В составе железнодорожников он дважды выигрывал чемпионат России, а также дважды становился обладателем Фонбет Кубка страны.

Ранее пост директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» занимал Борис Ротенберг-младший. На прошлой неделе он стал генеральным директором железнодорожников.