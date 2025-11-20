Погребняк о дерби: «Предпочтение на стороне ЦСКА. В «Спартаке» все как обычно – бардак и вакханалия»
Павел Погребняк: в «Спартаке» все как обычно – бардак и вакханалия.
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА.
«Глобальных перемен у ЦСКА нет, они стабильны и не пропускают уже три игры подряд, а свои моменты реализуют. Мое предпочтение на стороне ЦСКА.
В «Спартаке» все как обычно – бардак и вакханалия. Не думаю, что это сыграет на пользу «Спартаку».
С другой стороны, в таком матче забываются все проблемы, а на первый план выходит желание и волна эмоций. Непредсказуемо, но чудес не бывает», – сказал Погребняк.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
