Погребняк о дерби: «Предпочтение на стороне ЦСКА. В «Спартаке» все как обычно – бардак и вакханалия»

Павел Погребняк: в «Спартаке» все как обычно – бардак и вакханалия.

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА.

«Глобальных перемен у ЦСКА нет, они стабильны и не пропускают уже три игры подряд, а свои моменты реализуют. Мое предпочтение на стороне ЦСКА.

В «Спартаке» все как обычно – бардак и вакханалия. Не думаю, что это сыграет на пользу «Спартаку».

С другой стороны, в таком матче забываются все проблемы, а на первый план выходит желание и волна эмоций. Непредсказуемо, но чудес не бывает», – сказал Погребняк.