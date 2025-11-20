Куртуа не считает, что его запомнят лучшим вратарем в истории «Реала»: «Есть Касильяс. Никто не вспомнит мои 8 сэйвов с «Ливерпулем», поэтому важно продолжать выигрывать трофеи»

Тибо Куртуа считает, что лучшим вратарем «Реала» запомнят Касильяса, а не его.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сравнил свой статус в клубе с экс-голкипером «Мадрида » Икером Касильясом .

– Как думаешь, тебя запомнят как лучшего вратаря в истории «Реала»?

– Нет. Кто-то мне это уже говорил, или я слышал, как это говорили, но, думаю, есть «Святой» – Икер Касильяс, который очень много значит для болельщиков «Реала» и испанского футбола. Но упоминание моего имени рядом с его – уже комплимент.

Чтобы тебя запомнили как одного из лучших, нужно выигрывать трофеи, и именно это я и стараюсь делать. Никто не вспомнит мои 8 сэйвов в матче с «Ливерпулем», поэтому важно продолжать выигрывать трофеи. А когда я уйду из «Реала», у каждого будет свое мнение.

Я мечтал стать вратарем «Реала», когда мне было восемь. Я здесь, и каждый день здесь прекрасен. Именно здесь я счастливее всего, – сказал Куртуа.