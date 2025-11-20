  • Спортс
  • Гершкович о встрече с Дегтяревым: «Очень плодотворная, тренеров выслушали. Вопрос лимита – прерогатива министерства. Я предложил подойти к нему по качественному показателю»
Гершкович о встрече с Дегтяревым: «Очень плодотворная, тренеров выслушали. Вопрос лимита – прерогатива министерства. Я предложил подойти к нему по качественному показателю»

Гершкович о встрече с Дегтяревым: расстались с полным удовольствием.

Председатель правления Объединения отечественных тренеров и член исполкома РФС Михаил Гершкович рассказал о встрече тренеров с министром спорта Михаилом Дегтяревым.

Ранее Дегтярев провел встречу с бывшими тренерами сборной России. Вместе с Гершковичем на ней присутствовали Станислав Черчесов, Валерий Газзаев и Юрий Семин.

– Мнения насчет лимита совпали не у всех. Я сказал следующее: уже семь раз были изменения в допустимом количестве легионеров в заявке или на поле. Это ничего не принесло нашему футболу. Я предложил подойти к вопросу лимита по качественному показателю. Чтобы сюда не приезжали совершенно ненужные нам легионеры – сейчас они есть в большом количестве.

Думаю, этот вопрос тоже будет прорабатываться. Но определить это качество и «вмонтировать» в наш чемпионат очень непросто. Однако если усилия футбольного сообщества будут приложены на определение качества легионеров, мы найдем консенсус.

– Какие варианты? Матчи за сборную своей страны?

– Есть страны, которые обладают большим количеством высококлассных футболистов – и в сборной большая конкуренция. Бразилия, Италия и так далее. Но там могут быть и другие хорошие футболисты, еще лучше – если они молодые. И поэтому подход с количеством игр за сборную вряд ли подходит. Возможно, только если это страна ниже, например, 20-го места в рейтинге ФИФА. Это непростой вопрос, есть симбиоз вещей, которые надо рассмотреть.

Можно собраться тренерским, административным сообществам. РФС, РПЛ и так далее. Создать какую-то группу и выработать качественный подход к вопросу лимита на легионеров.

– План по постепенному ужесточению лимита на легионеров все уже приняли как данность. Можно сказать, что окончательного решения еще нет?

– Варианты будут прорабатываться. Но надо учесть, что вопрос лимита – прерогатива министерства. Я почувствовал, что встреча прошла очень плодотворно, нас выслушали. Дегтярев сказал, что было бы хорошо встречаться регулярно. Мы получили хорошие впечатления после этой встречи, я поблагодарил министра за внимание, которое он оказал тренерам. Расстались с полным удовольствием – и министр, и мы, – сказал Гершкович.

Жестче лимит, на тренеров тоже – идеи двигают Черчесов, Газзаев, Семин, Гершкович. Напрямую министру Дегтяреву

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5168 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
Михаил Дегтярев
лимит на легионеров
Михаил Гершкович
премьер-лига Россия
