Кисляк, Дмитриев, Глебов, Раков, Бабаев, Лукин, Васильев, Козлов, Шанталий, Рожков – среди номинантов на премию «Первая пятерка»
Объявлены 16 претендентов на премию «Первая пятерка» лучшему молодому игроку РПЛ.
Детская футбольная лига (ДФЛ) объявила номинантов на премию «Первая пятерка». Награда вручается лучшему молодому игроку в Мир РПЛ.
По итогам 2025 года на приз номинированы 16 игроков: Ульви Бабаев («Динамо»), Дмитрий Васильев («Зенит»/«Сочи»), Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Матвей Лукин (все – ЦСКА), Данила Годяев («Локомотив»), Абдулпаша Джабраилов («Динамо», Махачкала), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»/«Спартак»), Андрей Ивлев («Факел»/«Пари НН»), Максим Шнапцев («Пари НН»), Данила Козлов («Краснодар»), Иван Лепский («Динамо»/«Крылья Советов»), Вадим Раков («Локомотив»/«Крылья Советов»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Илья Рожков («Рубин»), Даниил Шанталий («Ростов»).
В 2024 году приз взял полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
